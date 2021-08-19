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Общество19 августа 2021 13:38

На Кубани идут раскопки четырех курганов с захоронениями разных эпох

Памятники археологии федерального значения помогут узнать о быте людей того времени
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В настоящее время идут археологические раскопки в окрестностях станицы Динской. Специалисты исследуют территорию площадью около 2 га.

- Под Динской расположены четыре кургана с захоронениями разных эпох. Раскопки древних памятников помогут больше узнать о быте, обрядах и мировоззрении людей, населявших земли Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

admkrai.krasnodar.ru

admkrai.krasnodar.ru

Высота центрального кургана почти семь метров. Пока археологические раскопки идут на трех курганных насыпях меньшей высоты. Уже найдено более 10 захоронений различных исторических эпох. Первые из них принадлежат третьему тысячелетию до нашей эры.

Все экспонаты будут переданы в государственный музейный фонд России.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани археологи обнаружили античную каменоломню. Остатки уникального артефакта нашли рядом с древней Горгиппией.