Кубань – лидер по продаже готового жилья

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Кубань побила новый рекорд: регион признан лидером по продаже готового жилья. Квартиры и дома в Краснодарском крае приобретают охотнее, чем в Подмосковье, - до 90%. С января по июнь 2021 года в регионе куплено 113 тысяч объектов недвижимости. Такие данные озвучены Росреестром.

В прошлые годы Кубань опережало Подмосковье, однако в первой половине 2021 Краснодарскому краю удалось продать на 17 тысяч объектов больше.

- Спрос на вторичное жилье на Кубани вырос на 38% в сравнении с показателями до пандемии, - сообщается из данных Росреестра. – В Московской области этот же показатель упал на 7%, но выросли цифры в спросе на «первичку». В Краснодарском крае доля "вторички" на сегодняшний день составляет 83%, а в 2019 была 78%.

Третье место занимает Москва. В столице продано около 77 тысяч объектов вторичной недвижимости.