Спорткомплекс по парусному спорту начнут строить в 2023 году в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодарском крае решено способствовать развитию парусного спорта. На территории Краснодара планируют строительство профильного спорткомплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В рамках плана к возведению приступят в 2023 году, а мэрия города выделит участок – в северной части Краснодарского водохранилища.

-Край располагает всеми ресурсами для развития этого вида спорта, им занимаются в Сочи, Геленджике, Новороссийске, Анапе, Краснодаре, Туапсинском, Темрюкском и Ейском районах, - подчеркнул вице-губернатор Александр Власов. – В регионе есть огромный потенциал, уже сейчас занимается более 750 спортсменов.

В водные виды спорта в регионе вовлечены более 14 тысяч человек. Все они занимаются на базе 60 отделений