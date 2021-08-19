Юные герои приехали в «Орленок»

Фото: ВДЦ "Орленок".

На смену «Горячие сердца» в «Орленок» приехали дети-герои. Ребята участвуют в дискуссиях и круглых столах, делясь со сверстниками историями о повседневном мужестве.

Участниками программы стали 74 ребенка из более чем 20 регионов страны. Это обладатели нагрудного знака «Горячее сердце» и представители общественных организаций и объединений, ставших обладателями символа «Горячее сердце», награжденные за неравнодушие, готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций.

- Проявлять повседневное мужество могут лишь по-настоящему сильные духом, смелые люди - сформировавшиеся личности. Мы горды тем, что в нашем Центре находятся ребята, которые в ответственный момент смогли обратить внимание на человека в беде, решиться на взрослый поступок и помочь. Очень важно делиться такими историями спасения, чтобы дети видели, что неравнодушие и смелость делают героями обычных школьников, их сверстников, - прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

В течение смены "орлята" принимают участие в круглых столах, дискуссиях и переговорных площадках, на которых обсуждают важность внимательного и неравнодушного отношения к окружающим, проявление отваги в современном мире и пути решения общественно значимых проблем. Также для ребят проходит конкурс историй о мужестве и «Диалог о повседневном мужестве», где дети делятся историями о поступках, которые совершили сами.

- Я гуляла со своей компанией и подходила к магазину. Мы увидели рядом толпу людей, которые смотрели наверх, доставали телефоны и снимали. Оказалось, что на девятнадцатом этаже в окне - ребенок. Мы быстро сориентировались и побежали в нужный подъезд, поднялись на этаж и начали стучать в общую дверь - открыла женщина и подсказала, в какой квартире может находиться маленький мальчик. Мы стучались в эту квартиру минут 10, вышел сонный отец. Оказалось, что мама ребенка ушла в магазин, отец заснул. Окно оставили открытым, и мальчик туда залез. Все закончилось хорошо - папа быстро отреагировал и успел снять малыша, поблагодарил нас, - рассказала участница смены «Горячие сердца» из Подольска Софья Карпухина.

21 и 22 августа "орлята" примут участие в «Теплой встрече» с генеральным директором Фонда социально-культурных инициатив Сергеем Смирновым. Ребята поделятся впечатлениями от смены, обсудят важность проявления мужества и отваги. Юные герои получат памятные подарки.

В финале смены активные участники будут награждены грамотами и дипломами.

Организатором программы выступает ВДЦ «Орленок» в партнерстве с Фондом социально-культурных инициатив.