Более 30 уличных картин украсили Краснодар

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краснодар принимает настоящее уличное искусство: более 30 граффити украсили построения столицы региона. Об этом сообщает пресс-служба города.

За время реализации проекта «КраснодарART» в центре Кубани открыто три парка для уличного рисования, а также прошли два крупных граффити-фестиваля. Еще на несколько зданий города в скором времени нанесут своё творчество талантливые краснодарские художники.

- Мы можем вместе формировать положительный имидж стрит-арт культуры, - подчеркнул на брифинге начальник управления по делам молодежи Сергей Фетисов.- Совсем недавно запущена работа пространства «Школа граффити», где творческие ребята могут обрести ценный опыт.

В городе активно борются с уличным антитворчеством – вандализмом. Авторов нежелательных объектов «искусства» привлекают к ответственности.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что лучших уличных художников определят в Краснодаре. Авторов стрит-артов наградят премиями и возможностью украсить город своим творчеством.