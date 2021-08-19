ЖК «Радуга» достроят в Краснодаре с демонтажом 3-го литера

Фото: пресс-служба администрации края

В Музыкальном районе Краснодара жители заметили странную активность: 19 августа начался якобы снос ЖК «Радуга». Около недостроенного в 2016 году многоквартирного дома появилась техника, а перекрытия здания начали рушить.

В фонде защиты прав дольщиков в Краснодарском крае прокомментировали ситуацию. Оказалось, что снос дома не планируется, ЖК «Радуга» достроят. Сейчас здесь демонтируют 3-й литер, который не соответствует нормам. Это и стало причиной мысли о том, что «многоэтажку» достраивать не собираются.

- 3-й литер возведен с грубыми нарушениями: бетон низкого класса, треснувший фундамент, - прокомментировала руководитель краевого фонда Евгения Шумейко. – Сейчас ведется его демонтаж, который планируется завершить за 1,5 месяца, после чего здание будет возведено до конца. Дольщики о сложившейся ситуации проинформированы.

ЖК «Радуга», находящийся по улице Жигуленко, 7, начали возводить в 2015 году. Застройщиком было обещано завершить работы в декабре 2016 года. Однако в год сдачи стройку заморозили – объект признали проблемным. Долгострой состоит из трех литеров, в каждом из которых – по 234 квартиры.