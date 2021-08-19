Очистные канализационные сооружения отремонтируют в Ейске

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Ейске, Ленинградском и Староминском районах проведут капремонт объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Особое внимание уделят очистным сооружениям в Ейске. Они были построены более 20 лет назад, из-за этого пришли в негодность.

- Протяженность канализационных сетей 121 км, из них 80 - аварийных. В текущем году муниципалитет планирует подготовить проектно-сметную документацию для вступления в госпрограмму «Развитие ЖКХ» и софинансирования необходимых работ, - заявил вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Также в Ейске планируют провести ремонт водопровода. До 2024 года здесь полностью заменят 95 километров изношенных сетей. Первый этап, строительство новой 10-километровой ветки, завершится уже осенью этого года.

Кроме того, в рамках краевой госпрограммы в станице Староминской проложат 5,7 километра новых водопроводных сетей. Это обеспечит водой более 1000 жителей. Работы планируют закончить к весне 2022 года.

- Все работы в муниципалитетах ведутся в соответствии с графиком, с соблюдением проектных решений. Несмотря на обильные дожди и непогоду, строительство на магистральном водопроводе и в Староминской не приостанавливалось, все объекты водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме, - сообщил министр ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко.