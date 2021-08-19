Жители нескольких районов Анапы остались без воды

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В Анапе жители некоторых районов остались без водоснабжения. Отключение вызвано аварией на городском водопроводе. Об этом сообщает ЖКХ города.

-На месте поломки работают специалисты, - комментируют в службе. – Работы по восстановлению водоснабжения планируют завершить в 20:00.

Без воды остаются микрорайоны «Горгиппия», «Горгиппия морская», а также третий микрорайон Анапы и Пионерский проспект.

Восстановительные работы после обильных осадков на черноморском курорте продолжаются. Мэр Анапы Василий Швец вышел на помощь в ликвидации последствий наводнения, трудясь физически с рабочими.