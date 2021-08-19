25 тонн самодельного алкоголя обнаружили в Сочи

Фото: пресс-служба УВД по городу Сочи

В Сочи обнаружен склад самодельно производимого алкоголя. 25 тонн напитков с содержанием спирта хранились глубоко в горах Лазаревского района. Об этом сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

- Реализация незаконно произведенного алкоголя совершалась в местные торговые места, - подчеркивается в сообщении службы. – Продукция хранилась в тетрапакетах, пластиковых бочках, канистрах. Здесь же найдены пустая тара, красители и ароматизаторы – всё это предназначалось для изготовления вина.

Руководил производством алкоголя «домашнего приготовления» 40-летний местный житель, в отношении которого возбуждено уголовное дело. «Предпринимателя» будут судить по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Произведенный алкоголь уже отправили на экспертизу.

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