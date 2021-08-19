Cпикер ЗСК Юрий Бурлачко: Наша главная задача – благополучие жителей края

В преддверии парламентских каникул председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко подвел промежуточные итоги деятельности депутатского корпуса. Они касаются законодательного обеспечения в регионе решений социальных вопросов в свете выполнения Послания главы государства и национальных проектов.

- Мы, как и ранее, уделяли внимание решению социальных вопросов, потому что наша главная задача – благополучие жителей края. На это нацеливает нас Президент России Владимир Владимирович Путин. На недавнем съезде партии «Единая Россия» он подчеркнул, что для уверенности людей в будущем важно все: и эффективная социальная поддержка, и комфортная среда в городах и поселках, доступные места в детских садах и яслях, и, конечно, новые рабочие места. В этом направлении мы и выстраиваем нашу работу, – отметил Юрий Бурлачко.

Руководитель ЗСК подробно остановился на важных решениях, принятых в сферах регионального здравоохранения, образования, социальной поддержки семей с детьми. Особое внимание Юрий Бурлачко акцентировал на том, что Кубань даже в самый сложный период пандемии не свернула ни одну социальную программу, а финансирование некоторых даже увеличила.

В качестве примера спикер краевого парламента привел одно из последних решений, принятых на июльской сессии ЗСК – об увеличении «веса» краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения» до 65 млрд 924 млн рублей.

По словам Юрия Бурлачко, дополнительно выделенные из регионального бюджета 1 млрд 485 млн рублей направлены на капремонт больниц и поликлиник, приобретение лекарств для граждан, закупку медоборудования для детских лечебных учреждений, пропаганду здорового образа жизни и дополнительное профессиональное образование медработников.

- Таким образом, мы стараемся решать не только текущие задачи отрасли, но одновременно работаем на их перспективу, - отметил председатель ЗСК.

Перед началом нового учебного года Юрий Бурлачко заострил особое внимание на вопросах развития регионального образования. Он поздравил с предстоящим Днем знаний кубанских школьников и учителей.

Кроме того, обсуждалась тема бюджетной поддержки социальной сферы. На это, как уточнил Юрий Бурлачко, традиционно направляется более 70 процентов краевых доходов. Также он рассказал еще об одном канале финансирования – по предложениям депутатского корпуса выделяются средства на дополнительную помощь местным бюджетам на решение социально значимых вопросов. За годы работы ЗСК шестого созыва на эти цели уже направлено порядка 2 млрд рублей.

В завершении руководитель Законодательного Собрания края отметил, что сейчас Кубань уверенно отыгрывает экономические потери, которые нанесла региону пандемия коронавируса. По мнению Юрия Бурлачко, это означает, что властью приняты правильные решения. Дальнейшую работу депутатского корпуса ЗСК в этом направлении руководитель парламента видит в совместной деятельности с командой губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.