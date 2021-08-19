Принимать на Кубани только привитых туристов Ростуризм считает чрезмерным

Фото: Виктор Гусейнов

Новые условия для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края считают чрезмерными. Решение принимать только гостей, прошедших вакцинацию, «ударит» по количеству приезжающих. Об этом накануне заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Подчеркивается, что бронирование жилья на курортах Кубани уже сократилось на 20-30%.

- Считаю, что достаточно предъявлять ПЦР-тест, сделанный за несколько суток до прибытия, - прокомментировала Зарина Догузова. – Сертификат о вакцинации – решение чрезмерное, так как сокращает турпоток, август уже «просел». Глава Ростуризма подчеркнула, что уважает решение губернатора, ведь такое условие введено с заботой об отдыхающих и местных жителях.

Напомним, с августа гостей черноморских курортов принимают только с сертификатом о пройденной вакцинации, ПЦР-тестом либо медотводом. Также туристы могут написать согласие на получение прививки на отдыхе в течение трех дней.