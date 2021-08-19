Работу ночного клуба «Рио» в Джубге пресекли за нарушение антиковидных норм

Фото: instagram.com/dps_kk/

Сотрудники департамента потребсферы Кубани накануне посетили одно из увеселительных заведений. Ресто-клуб в Джубге принимал своих гостей, несмотря на установленные в крае ограничения в связи с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в кафе не соблюдались санитарные нормы: гости находились без масок и, кроме того, раскуривали кальяны. Все это происходило еще и в неположенное время – после 23:00 ресто-клуб продолжал развлекать посетителей.

- В результате проверки обнаружены нарушения по приказу о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, введенному в марте 2020 года, - комментируют в департаменте потребсферы Кубани. – В отношении владельца заведено административное дело – штраф 300 тысяч рублей и ограничение деятельности.

Напомним, в регионе продолжают действовать меры, принятые в связи с распространением COVID-19. С 00:00 ночи до 7:00 утра ограничена деятельность всех мест общественного питания.