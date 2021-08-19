На Кубани после наводнения на восстановление 41 объекта образования потратили 80 млн рублей

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Города Краснодарского края несколько дней были во власти мезоциклона. В целом, в результате ЧС пострадал 41 объекта системы образования. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

- На восстановление пострадавших помещений потребовалось 80 миллионов рублей, - написала в соцсетях заместитель губернатора.

Во всех учебных заведениях учебный год начнётся традиционно 1 сентября, кроме двух. В день знаний не примут воспитанников коррекционная школа в Анапе и детский сад в селе Дефановка Туапсинского района. «Комсомолка» сообщала, что этим образовательным учреждениям стихия нанесла серьезный урон.