Дети Краснодарского края – под особым присмотром

Наибольшей популярностью в 2021 году пользуются умные часы для детей, особенно – с голосовым управлением (даже несмотря на то, что такие модели стоят на порядок дороже). Для старших важно, что эти устройства поддерживают высокоскоростной интернет, а значит и видеосвязь с быстрым откликом. Всегда легко узнать, где находится ребенок и чем он действительно занимается. А младшим нравится, что через голосового помощника можно не только управлять функциями, но и иногда поболтать с искусственным интеллектом о своем, о детском.

По тем же исследованиям МТС, при выборе отдается предпочтение устройствам, оснащенным GPS-трекером и подключенной функцией родительского контроля (позволяет определить местоположение ребенка), аудиомониторингом и кнопкой SОS. Самая покупаемая модель с такими возможностями - детские часы Elari KidPhone 2.

К сведению взрослым, решившим сделать сюрприз будущему школьнику. Как показал анализ потребительского спроса, популярностью среди юного поколения теперь больше пользуются красные, розовые и голубые цвета. Черный тоже, но не настолько, как в прошлом году. Железный человек и Русалочка уже не особо в тренде, а вот Рапунцель и Человек-паук – то, что надо.