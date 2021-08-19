Недостроенное возле школы №89 здание снесли в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Фото: пресс-служба администрации города

Здание около школы №89 Краснодара снесли. Недостроенное помещение по улице им. 70-летия Октября больше нет, а на его месте планируют возвести спортивную площадку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-На следующей неделе со специалистами департамента строительства рассмотрим варианты использования участка, - прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов в своём Telegram-канале. – Здесь недалеко открываем новый корпус школы 57, поэтому спортивная площадка на этой территории будет полезна для учеников и жителей микрорайона.

Ранее была проведена экспертиза, по её результатам снесенное накануне здание признано аварийным. Вопросы реконструкции также не рассматривались.