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Общество19 августа 2021 17:26

Недостроенное возле школы №89 здание снесли в Юбилейном микрорайоне Краснодара

На этом месте хотят оборудовать спортивную площадку
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба администрации города

Фото: пресс-служба администрации города

Здание около школы №89 Краснодара снесли. Недостроенное помещение по улице им. 70-летия Октября больше нет, а на его месте планируют возвести спортивную площадку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-На следующей неделе со специалистами департамента строительства рассмотрим варианты использования участка, - прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов в своём Telegram-канале. – Здесь недалеко открываем новый корпус школы 57, поэтому спортивная площадка на этой территории будет полезна для учеников и жителей микрорайона.

Ранее была проведена экспертиза, по её результатам снесенное накануне здание признано аварийным. Вопросы реконструкции также не рассматривались.