Купаться на пляжах вблизи рек в Анапе запретил Роспотребнадзор

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Роспотребнадзор вынес новый запрет на купание в Анапе. Теперь отдыхающим не рекомендуется купаться на пляжах близ рек Анапки, Сукко и Можепсин, которые впадают в Черное море. В устьях рек проводятся восстановительные работы, очистка и дезинфекция.

- Купание будет разрешено только после получения проб из лаборатории, - прокомментировали в Роспотребнадзоре. – Отобрано 12 показателей воды и почвы, по вирусологическим уровням результаты в норме.

Результаты микробиологических исследований, по словам санврачей, появятся к концу недели.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Анапе снесли торговые павильоны и вырыли канал для оттока воды. На помощь рабочим вышел мэр города Василий Швец.