На Троицком трубопроводе начались ремонтные работы

Троицкий групповой водопровод. Фото пресс-службы администрации Геленджика

Авария на Троицком водопроводе произошла в Крымском районе. Предположительно, вышло из строя насосное оборудование.На месте прорыва Троицкого водовода ремонтные бригады планируют работать всю ночь. К утру следующего дня водоснабжение всех абонентов должно быть возобновлено.

- Сейчас прекращена подача воды в ту часть города, которая получает ресурс от этого источника. Пока вода идет самотеком, но к вечеру, возможно, уже закончится. Фактически, в зону отключения попадает порядка 30 тыс. абонентов. Сейчас обследуем наполняемость резервуаров чистой водой, чтобы понять, потребуется ли вечером помощь водовозок,— рассказал глава Геленджика Алексей Богодистов.

Также из-за аварии на водоводе без воды сидят и жители Анапы. Труба была повреждена во время земляных работ. На месте поломки работают специалисты. Работы по восстановлению водоснабжения планируют завершить в 20:00.