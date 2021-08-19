С 20 августа в мечетях Кубани и Адыгеи снимут запрет на коллективные пятничные молитвы

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Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края решило снять ограничения в работе мечетей.

- В мечетях и молельных комнатах республики и Краснодарского края с 20 августа возобновится проведение пятничных коллективных молитв (джума-намаз) с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, - прокомментировали в ДУМ Адыгеи и Краснодарского края.

При посещении мечетей прихожане должны соблюдать следующие условия: использовать средства индивидуальной защиты, которыми прихожане обеспечивают себя самостоятельно, иметь с собой коврики для намаза, соблюдать расстояние друг от друга при проведении проповеди и совершении молитвы, не пожимать руки и не обнимать других прихожан, воздержаться от посещения мечети при наличии признаков заболевания. Людям старше 65 лет рекомендовали воздержаться от участия в коллективном намазе.

Контроль и ответственность за соблюдение данных мер возложили на имамов.