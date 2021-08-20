Новороссийск вернет прямые выборы мэра благодаря партии «Новые люди»

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Руководитель инициативой группы, член партии «Новые Люди» Евгений Капустин продолжает бороться за возвращение прямых выборов мэра города. Евгений Капустин получил регистрацию инициативной группы в избиркоме Новороссийска. Это значит, что референдуму дан старт.

- Это уже большая победа! Это нонсенс! Референдум по возвращению прямых выборов мэра еще не проводился ни в одном городе Кубани. Поступило много сообщений от новороссийцев о готовности помочь и поддержать инициативу. За это отдельное спасибо! – благодарит Евгений Капустин.

Получить регистрацию инициативной группы удалось лишь со второго раза. Избирком затягивал с принятием решения. Но все документы были составлены грамотно. Придраться было не к чему.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Теперь задача Евгения Капустина и его единомышленников в течение двадцати дней собрать 5 процентов подписей от числа всех горожан, имеющих право голосовать. Затем городская дума как представительный орган власти Новороссийска примет решение о назначении референдума. Поэтому поддержка новороссийцев сейчас важна как никогда.

Почему необходимо провести референдум по возвращению прямых выборов мэра Новороссийска?

Сейчас градоначальников избирают депутаты городской думы на тайном голосовании. Евгений Капустин и другие участники инициативной группы убеждены, что мэра должны выбирать горожане. Только в этом случае, по мнению активистов, мэр начнет работать на благо всех новороссийцев, а не узкого круга лиц, благодаря которым он занимает свое кресло.

- Обратимся к событиям последних дней: залповый ливень затопил Новороссийск. Службы города не были готовы. Хотя синоптики предупреждали о стихии заранее. Власть в очередной раз показала свою несостоятельность. А пострадали обычные люди. Из-за забитых ливневок и устаревшей системы водоотведения утонули сотни автомобилей, подтоплено более 80 домов. Ущерб за машины никто не возместит. А жителям затопленных домов глава пообещал выплатить по 10 тысяч рублей. Серьезно?! Что можно купить на 10 тысяч рублей? Это смешно!

- Я считаю, что только в случае прямых выборов появится личная ответственность градоначальника перед каждым жителем, избирателем. То есть люди – мы с вами – становимся прямыми работодателями мэра. Только прямые выборы мэра города вернут доверие горожан к главе и администрации в целом, - убежден Евгений Капустин.