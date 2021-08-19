«Премьера» откроет новый театральный сезон

Пианист Константин Емельянов. Фото пресс-службы Краснодарского муниципального творческого объединения "Премьера".

Молодежный театр откроет сезон 9 сентября показом притчи «Золотой петушок». Кстати, с этой постановкой состав театра в конце сентября примет участие в IV Международном Большом детском фестивале в Москве. В конце месяца здесь состоится премьера моноспектакля «Лис Peace» от «Независимого театрального проекта 27». А уже в ноябре зрителей ждет премьера «Материнского поля» Ч. Айтматова в постановке главного режиссера театра Даниила Безносова и главного художника Насти Васильева.

Дворец искусств «Премьера» вступит в новый сезон с двумя проверенными временем спектаклями:

- Главной премьерой сезона во Дворце искусств «Премьера» станет программа «Симфония Голливуда», в которой на сцене оживут партитуры из легендарных фильмов, - рассказали о программе в «Премьере»

Для малышей в Новом театре кукол подготовили несколько сказок. Для театралов постарше

28 августа в Муниципальном концертном зале пройдет вечер органной музыки в исполнении заслуженного артиста Кубани Михаила Павалия.

А уже 10 сентября здесь же оркестр под управлением его главного дирижера Дениса Ивенского удивит любителей классической музыки. Аккомпанировать Ивенскому будет пианист

Константин Емельянов. Для его выступления привезут уникальный концертный рояль Yamaha CFX.