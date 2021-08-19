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Общество19 августа 2021 20:53

Жители Кубани пройдут бесплатно курсы в сфере туризма и гостеприимства

Дополнительное образование будет для слушателей бесплатным
Евгения ХАЛИКОВА
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Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанские безработные и люди старше 50 лет смогут пройти обучение на курсах в сфере туризма и гостеприимства. Набор ведет Кубанский государственный университет. Получить дополнительное образование могут люди от 50 лет и старше, безработные и женщины, имеющие детей дошкольного возраста и официально не трудоустроенные.

- Обучение пройдет по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент курортного, гостиничного дела и туризма» и программе повышения квалификации «Администратор средства размещения». Все выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации, - рассказали в центре переподготовки вуза..

Заявки принимаются до 30 августа. Обучение будет очно-заочно с применением дистанционных технологий.