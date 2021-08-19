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Жителям Новороссийска, пострадавшим от ливней, начнут выплачивать компенсации с 23 августа. Об этом сообщил мэр города Игорь Дяченко.

Все жители Новороссийска, признанные пострадавшими от последствий ливневых дождей, могут рассчитывать на единовременную выплату материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Еще по 50 тысяч рублей выплатят за частичную утрату имущества и 100 тысяч рублей если имущество утрачено полностью.

- В настоящее время принято заявлений по 440 домовладениям, в которых зарегистрированы 1435 человек, - рассказал глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Комиссии по оценке ущерба от последствий ливневых осадков еще продолжают работать в каждом районе города. Формируются комплекты документов для оказания материальной помощи пострадавшим.

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