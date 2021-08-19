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Общество19 августа 2021 21:46

Участок трассы Новороссийск-Керчь открыт для движения

Дорожники завершили откачку воды и пустили автомобили по трассе
Евгения ХАЛИКОВА
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фото пресс-службы Федерального дорожного агентства

фото пресс-службы Федерального дорожного агентства

Последствия ливня на трассе Новороссийск - Керчь были ликвидированы к вечеру 19 августа. Весь день дорожники вместе с сотрудниками МЧС откачивали воду из канавы, которая грозила затопить дорогу. Сейчас автомобильное движение полностью восстановлено.

-Конструктивных разрушений дорожного полотна нет, - заявили в Росавтодоре.

Пока шли работы, движение шло в обход закрытому участку через поселок Виноградный. Это уже не первый бойкот мезоциклона автомобилистам. После проливного дождя 19 августа оказались затопленными дороги Краснодара. На участках работала спецтехника.