Участок трассы Новороссийск-Керчь открыт для движения

фото пресс-службы Федерального дорожного агентства

Последствия ливня на трассе Новороссийск - Керчь были ликвидированы к вечеру 19 августа. Весь день дорожники вместе с сотрудниками МЧС откачивали воду из канавы, которая грозила затопить дорогу. Сейчас автомобильное движение полностью восстановлено.

-Конструктивных разрушений дорожного полотна нет, - заявили в Росавтодоре.

Пока шли работы, движение шло в обход закрытому участку через поселок Виноградный. Это уже не первый бойкот мезоциклона автомобилистам. После проливного дождя 19 августа оказались затопленными дороги Краснодара. На участках работала спецтехника.