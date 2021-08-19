Губернатор Краснодарского края взял поставки кислорода под контроль

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Производством медицинского кислорода на Кубани занимаются 4 предприятия. Они обеспечивают все медучреждения края, в том числе 28 ковидных госпиталей, а также поставляют кислород в ряд регионов ЮФО и СКФО. Но на текущей неделе критическая ситуация с нехваткой кислорода в одном из лечебных заведений заставил пересмотреть вопрос снабжения больниц.

- Объем потребления медицинского кислорода в крае растет, на текущей неделе была угроза срыва поставки в один из госпиталей. Сейчас ситуация стабилизировалась при содействии Минпромторга РФ. Сегодня у поставщиков есть контракты с другими шестью субъектами, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Было принято решение сократить поставки кислорода в другие регионы, а также запросить дополнительный объем поставки из Ростова-на-Дону.

– Обеспечение больниц медицинским кислородом держите на особом контроле, нельзя допускать его дефицита. Ситуация серьезная. Здоровье и жизни людей – самое главное, и требует от нас максимального внимания, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Сейчас в инфекционных госпиталях Краснодарского края на ИВЛ находится 101 человек, на ЭКМО – 9.