Крымский район снова готовится принять удар стихии

Расчистка реки Абин. Фото instagram@les_so_glava

Ночью в Мерчанском сельском поселении Крымского района вновь загудели сирены. По дворам поселка понеслось предупреждение: идет подъем реки Абин.

-Сейчас сирены работают в прерывистом режиме, то есть жителям необходимо собрать документы и необходимые вещи, быть готовыми к эвакуации, - рассказал в своем личном аккаунте глава Крымского района Сергей Лесь.

Пока уровень в реке Абин не превышает неблагоприятных отметок, но дело осложняет образовавшийся затор. К его расчистке незамедлительно приступили спасатели. По всей территории села Мерчанское расставили посты. По прогнозам режим повышенной готовности в Крымском районе Краснодарского края продержится по 24 августа.