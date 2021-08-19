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Общество19 августа 2021 23:12

Крымский район снова готовится принять удар стихии

Непогода не перестает терзать жителей Краснодарского края
Евгения ХАЛИКОВА
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Расчистка реки Абин. Фото instagram@les_so_glava

Расчистка реки Абин. Фото instagram@les_so_glava

Ночью в Мерчанском сельском поселении Крымского района вновь загудели сирены. По дворам поселка понеслось предупреждение: идет подъем реки Абин.

-Сейчас сирены работают в прерывистом режиме, то есть жителям необходимо собрать документы и необходимые вещи, быть готовыми к эвакуации, - рассказал в своем личном аккаунте глава Крымского района Сергей Лесь.

Пока уровень в реке Абин не превышает неблагоприятных отметок, но дело осложняет образовавшийся затор. К его расчистке незамедлительно приступили спасатели. По всей территории села Мерчанское расставили посты. По прогнозам режим повышенной готовности в Крымском районе Краснодарского края продержится по 24 августа.