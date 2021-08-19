На Кубани появились 4 новые особо охраняемые природные территории краевого значения

Реликтовый самшит колхидский на грани исчезновения. Фото пресс-службы администрации Сочи

- Все объекты прошли предварительные общественные обсуждения. Создаваемые территории уникальны своим происхождением, несут оздоровительное, научное и эстетическое значение, — рассказал вице-губернатор Сергей Болдин.

В Сочи в список попали сразу два памятника природы — «Сообщество орхидных (поселок Хлебороб)» и «Долина реки Хобза». В Адлерском районе намерены сохранить участок колхидского леса, где растут редкие виды семейства орхидных. А рядом с рекой Хобзой произрастают краснокнижные лапина крылоплодная и самшит колхидский.

Под Новороссийском создается природный комплекс «Верхнебаканский участок степной растительности». Это самое северное на Земле место произрастания эндемичных растений, таких как ясменник Липского, зопник крымский, колокольчик Комарова.

В Тбилисском районе теперь будет памятник природы «Высокий берег реки Кубань» с участком целинной кустарниковой степи поймы реки и пойменного лесного массива.