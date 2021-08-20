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Происшествия20 августа 2021 8:05

На Кубани на месте схода селя восстановили движение

Грязевые массы полностью убрали с дороги
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: sergeyi_les

Фото: sergeyi_les

Вечером 19 августа на автодорогу Абинск - станица Шапсугская сошел сель. Трасса была частично перекрыта. К утру движение удалось восстановить полностью.

- На дороге Абинск - Шапсугская ( на 11-м километре) произошёл сход грязекаменной массы. По состоянию на 7 утра 20 августа происшествие полностью ликвидировано. Движение транспорта восстановлено в полном объёме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что там из берегов также вышла местная река Куафара и перелилась через проезжую часть дороги высотой около 30 сантиметров. Из-за случившегося в кювет съехал автобус.