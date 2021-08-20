Что произошло за ночь 20 августа: В Крымском районе расчистили русло реки Абин, чтобы не дать воде выйти из берегов

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Что произошло за ночь 20 августа 2021 года. В Крымском районе расчистили русло реки Абин, чтобы не дать воде выйти из берегов. Работы велись ночью.

На Кубани на месте схода селя восстановили движение. Грязевые массы полностью убрали с дороги.

В Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия разгула мезоциклона. За последние сутки откачана вода из 82 частных домовладений и со 179 придомовых территорий.

Участок трассы Новороссийск - Керчь открыт для движения. Дорожники завершили откачку воды и пустили автомобили по трассе.

На Кубани появились 4 новые особо охраняемые природные территории краевого значения. Постановление о создании памятников природы подписал Вениамин Кондратьев.