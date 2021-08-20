Погода на 20 августа 2021 года в Краснодаре: ливни, грозы и ураган обрушатся на мегаполис

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Прогнозы синоптиков неутешительны. В ближайшие часы на краевой центр обрушатся ливни, грозы и ураган. На пике порывы ветра будут достигать 14 м/с.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 20 августа 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что максимальная температура воздуха днем составит 27 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ближайшие часы в городе зарядит мощный ливень. На мегаполис обрушатся грозы и ураган.