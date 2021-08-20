Погода на 20 августа 2021 года в Анапе: непогода оставит курорт в покое

Фото: Яндекс/карты

Ранним утром на курорте зарядил мощный ливень. Он обрушился на Анапу, Витязево и Благовещенскую. Только поводов для паники не было.

По прогнозам синоптиков, дождь на побережье Черного моря прекратится в ближайшие часы. Весь день на курорте будет солнечно, но прохладно. Воздух прогреется всего до плюс 22 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 20 августа 2021 года в Анапе.

- В ближайшие два часа ливень прекратится, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики. – Ближе к обеду на курорте выйдет солнце.

Отмечается, что максимальная температура воздуха днем составит 22-24 градуса. Также на курорте ожидается штиль. Максимальные порывы ветра не превысят 2-4 м/с.