Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

В Новороссийске появится новый пляж. Об этом сообщил глава города Игорь Дяченко в своем Instagram-аккаунте.

Как стало известно, новая зона отдыха появится на территории города. По словам мэра, будет проведено берегоукрепление набережной Адмирала Серебрякова от яхт-клуба «Русское море» до улицы Черняховского.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», средства для финансирования найдут не раньше следующего года.

- На данный момент в крае нам подтвердили финансирование разработки проектно-сметной документации на этот объект, - уточняет Игорь Дяченко. - Средства для финансирования проектно-изыскательских работ будут привлечены в 2022-23 годах.