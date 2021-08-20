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Общество20 августа 2021 9:30

В Новороссийске появится новый пляж

Средства для финансирования найдут не раньше следующего года
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

В Новороссийске появится новый пляж. Об этом сообщил глава города Игорь Дяченко в своем Instagram-аккаунте.

Как стало известно, новая зона отдыха появится на территории города. По словам мэра, будет проведено берегоукрепление набережной Адмирала Серебрякова от яхт-клуба «Русское море» до улицы Черняховского.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», средства для финансирования найдут не раньше следующего года.

- На данный момент в крае нам подтвердили финансирование разработки проектно-сметной документации на этот объект, - уточняет Игорь Дяченко. - Средства для финансирования проектно-изыскательских работ будут привлечены в 2022-23 годах.