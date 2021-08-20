Фото: администрации региона.

Фонд развития промышленности Краснодарского края стал лучшим в России. Прежде всего, оценивали работу с заявителями, а также профинансированные проекты, в том числе с привлечением средств федерального ФРП.

– С начала года финансирование получили 19 предприятий на общую сумму в 450 миллионов рублей, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев. - Средства направлены на реализацию небольших проектов стоимостью до 20 миллионов рублей, и крупных – свыше 100 миллионов рублей

Глава региона также добавил, что сегодня капитализация Фонда составляет 2 миллиарда рублей. И в 2021-м ее увеличат еще на 500 миллионов. В планах на ближайшие годы – дорастить ее до 5 миллиардов рублей.

- За три года существования Фонда благодаря его поддержке создано более 20 новых производств, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Привлечено более 1,2 миллиарда инвестиций.

Сейчас Фонд предлагает 13 программ заемного финансирования.

- Что важно, взять кредиты можно по льготным ставкам от 1% до 4,5% годовых сроком от 2 до 10 лет в объеме от 3 до 100 млн рублей, - сказал замглавы региона Александр Руппель.

В 2020 году было выдано 37 займов. В планах на этот год — предоставить поддержку уже более 40 краевым производителям.