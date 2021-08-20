В Краснодаре после карантина возобновил работу совет по охране окружающей среды

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Совет по охране окружающей среды на общественных началах при главе Краснодара создан в 2013 году. Некоторое время заседания не проводились из-за карантина и ограничений. Сейчас работа продолжится в обновленном составе.

- Совет по охране окружающей среды по-прежнему возглавляет кандидат технических наук, известный эколог Нина Витульская. Участники готовы активно работать и способствовать созданию в городе комфортной среды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В Краснодаре будут развивать озеленение на придомовых территориях и активнее вовлекать жителей в эту работу. В городе также продолжается инвентаризация зеленых насаждений. Идет первый этап пересчета – переписывают деревья и кустарники на 34 магистральных улицах города и в границах 196 зеленых зон. Специалисты определяют их местоположение, породу, возраст и текущее состояние.