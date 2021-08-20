Газовые компании Краснодарского края предотвратили перебои газоснабжения во время мезоциклона

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

«Газпром межрегионгаз Краснодар» и «Газпром газораспределение Краснодар» провели мероприятия по недопущению ограничения газоснабжения абонентам в условиях введенного режима ЧС из-за сильных ливней и подтоплений в городах и районах Краснодарского края.

Больше всего от удара стихии пострадали жители Крымского, Темрюкского, Славянского, Ейского районов, а также Анапы, Новороссийска и Геленджика. Всего в этих муниципальных образованиях проживает более 422 тысяч абонентов - пользователей газа.

Благодаря слаженной работе специалистов газовых компаний во всех домах жителей данных городов и районов было обеспечено бесперебойное газоснабжение.

СПРАВКА «КП»

В Краснодарском крае прошел сильнейший за последние годы циклон, в результате чего было подтоплено более 2 тыс. домовладений и почти 3,5 тыс. придомовых территорий, размыты федеральные трассы. Около 108 тыс. человек остались без электроснабжения.