1,3 миллиарда рублей получили пострадавшие от ЧС жители Кубани за 5 лет

Фото: пресс-служба администрации региона

Пострадавшие от ЧС жители Кубани получают компенсации. Выплата является единовременной, а сумма зависит от объемов причиненного стихией ущерба. За последние 5 лет пострадавшим оказана помощь в общей сумме на 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

За частичные разрушения комиссия начисляет 50 тысяч рублей, 100 тысяч выделяют в случае полной потери имущества. Все граждане, пострадавшие от непогоды, получают по 10 тысяч рублей.

- За последние 5 лет уже выплачено 1,3 миллиарда, 850 миллионов из которых предоставлены региональным бюджетом, - подчеркивают в администрации края. – Сейчас в местах подтоплений от недавней стихии работает около 100 комиссий, они определяют масштабы разрушений и выписывают соответствующие акты. По ним можно получить компенсацию.

326 миллионов уже выплачено в 2021 году. Сумма на этом не ограничится, так как совсем скоро начнут выплачивать компенсации пострадавшим от недавних осадков муниципалитетам. Так, в Анапе с 18 августа мэром поручено выплачивать владельцам подтопленных домов по 10 тысяч рублей.