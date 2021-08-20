На Кубани вышедшая из берегов река подтопила федеральную трассу

Река вышла из берегов

20 августа в 9:50 через автодорогу Краснодар – Верхнебаканский перелилась река, вышедшая из берегов. В связи с этим сотрудники ДПС перекрыли трассу, а машины направляют по объездной дороге.

- На месте работают экипажи ДПС. Объезд осуществляется по маршруту Крымск - Варениковская - Гостагаевская - Натухаевская - Новороссийск. Госавтоинспекция призывает водителей к соблюдению правил дорожного движения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также известно, что идет подъем воды в реке Баканка, в Нижнебаканском сельском поселении Крымского района запущены сирены.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Анапе снова ограничили движение на трассе из-за ливня. Дорогу там тоже затопило, проезд временно невозможен.