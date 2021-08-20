Более 1,2 миллиона рублей незаконно везла на Кубань женщина

Фото: пресс-служба таможни

Краснодарскими таможенниками пресечено новое дело: летевшая из Афин женщина везла с собой довольно крупную сумму. Однако объем денежных средств превышал разрешенный по декларациям ввоз. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Как разрешено по условиям таможни, перевозимые деньги, которые превышают 10 тысяч американских долларов, должны быть подтверждены документом. Однако пассажирка, не учтя этого, везла с собой 23 215 евро. Превышенная сумма составила 1,2 миллиона рублей. А декларации на то, что денег "на личные цели" оказалось больше разрешенного, не было.

- В ходе проверки женщине вернули 8550 евро, остальные деньги - 14 665 евро – изъяты, - прокомментировали в пресс-службе таможни. – На пассажирку возбуждено дело об административном нарушении.

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