1 неделя: такое время нужно для очистки Черного моря от непогоды

В разгар курортного сезона купание в море временно запрещено

В течение одной недели вода Черного моря может очиститься от последствий обильных осадков. Об этом накануне заявил начальник отдела мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Александр Колесник. Купание запрещено, пока не будут изучены пробы воды. Они должны соответствовать норме.

- Вода Черного моря уже восстанавливается, предполагаем, что на полную очистку потребуется неделя, - подчеркнул Александр Колесник. – Однако стоит учитывать и возможность влияния холодных воздушных масс на регион.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о запрете на купание в зонах рек Анапы. Ограничен вход в воду на расстоянии 100 метров по обеим сторонам от Анапки, Сукко и Можепсин.