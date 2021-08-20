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Общество20 августа 2021 11:03

1 неделя: такое время нужно для очистки Черного моря от непогоды

По прогнозам, уже к концу августа вода полностью восстановится после ливней
Светлана ОВДЕЙ
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В разгар курортного сезона купание в море временно запрещено

В разгар курортного сезона купание в море временно запрещено

В течение одной недели вода Черного моря может очиститься от последствий обильных осадков. Об этом накануне заявил начальник отдела мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Александр Колесник. Купание запрещено, пока не будут изучены пробы воды. Они должны соответствовать норме.

- Вода Черного моря уже восстанавливается, предполагаем, что на полную очистку потребуется неделя, - подчеркнул Александр Колесник. – Однако стоит учитывать и возможность влияния холодных воздушных масс на регион.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о запрете на купание в зонах рек Анапы. Ограничен вход в воду на расстоянии 100 метров по обеим сторонам от Анапки, Сукко и Можепсин.