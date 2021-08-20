Бывший полицейский обвинен в смертельном ДТП в Тихорецке

Фото: пресс-служба СК СКР по краю

В марте 2021 года произошло жуткое ДТП: нетрезвый водитель «Opel» передвигался по улице Гражданской Тихорецка. Им оказался 25-летний бывший полицейский. Под действием алкоголя мужчина превысил скорость и, промчав на красный свет светофора, столкнулся с авто Lada Samara. В результате аварии погибли два человека – 44-летний водитель и 46-летний пассажир. 34-летняя женщина и 5-летний мальчик были доставлены в больницу с полученными травмами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

В возбужденном по факту ДТП деле новые подробности: бывший сотрудник отдела полиции ОМВД России на станции Казанская считается виновным. Сам бывший полицейский это признал.

- В ходе следствия собраны все доказательства, сейчас водитель находится под стражей, - прокомментировали в СУ СКР по краю. – Дело уже отправлено для изучения в суд, после чего будет вынесен приговор.