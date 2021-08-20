«В город идёт вода!»: Глава Крымского района объявил о возможной эвакуации

Реки выходят из берегов

Сразу два района оказались бессильны против стихии – в Новороссийске и Крымском районе реки вышли из берегов. По данным системы мониторинга «Эмерсит», критических отметок достиг уровень реки Баканка на границе двух муниципалитетов.

Глава Крымского района объявил, что вода идет в город, и жителям срочно нужно подготовиться к эвакуации.

- Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность! – написал в соцсетях Сергей Лесь.

Сейчас в городе звучат сирены.