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Происшествия20 августа 2021 11:28

«В город идёт вода!»: Глава Крымского района объявил о возможной эвакуации

Реки в регионе выходят из берегов
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Реки выходят из берегов

Реки выходят из берегов

Сразу два района оказались бессильны против стихии – в Новороссийске и Крымском районе реки вышли из берегов. По данным системы мониторинга «Эмерсит», критических отметок достиг уровень реки Баканка на границе двух муниципалитетов.

Глава Крымского района объявил, что вода идет в город, и жителям срочно нужно подготовиться к эвакуации.

- Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность! – написал в соцсетях Сергей Лесь.

Сейчас в городе звучат сирены.

В Крымске звучат сирены, вода идет в город