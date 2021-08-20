Узнали, где будут отключения света в Сочи 20 августа 2021

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свыше десятка садовых товариществ Адлерского и Хостинского районов Сочи останутся без света 20 августа 2021 года. Об этом сообщают сочинские электросети.

- Ограничения электроснабжения коснутся СНТ «СРСУ-Дорожник», СНТ «Вестник», СНТ «Каменка 1», СНТ «Дорожник», СНТ «Каменка 2», СНТ ул. Форелевая с. Казачий брод, СНТ «Родничок», пер. Васильковый, СТ «Зеленая горка», СТ «Охотник», СТ «Россия», а также жителей улиц Учительской, Тепличной, Краевско-Греческой, Армянской, Грибоедова, Механизаторов, Джапаридзе, Серафимовича, Лысой Горы и Голубой Горки, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинских электросетей. - Отключения будут носить временный характер, весь день сидеть без света абоненты не будут.

Данные мероприятия связаны с проведением планово-предупредительного ремонта и установкой цифровых приборов учета для предупреждения нарушений электроснабжения. Временные отключения электроэнергии необходимы для безопасности проведения производственных работ.