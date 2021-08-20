19% территорий Краснодара осталось благоустроить по нацпроекту

Фото: пресс-служба администрации региона

Совсем скоро завершится благоустройство территорий Краснодара по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Всего к сентябрю отремонтируют четыре парка – бульвары Мариинский и Героев-Разведчиков, сквер им. Льва Толстого и сад Сосновый.

- В 2021 году уже отреставрировано 232 зоны в районах края, - подчеркнул вице-губернатор Александр Трембицкий. – Запланировано завершить объем работ в сентябре, после останется озеленение.

Здесь уже заменен асфальт, установлено оборудование для игр и спорта. Территория оснащена плиткой, сейчас идет работа над освещением.

Кстати, в 2022 году жители Краснодара желают увидеть благоустроенным Николаевский бульвар в микрорайоне Гидростроителей.