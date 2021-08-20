Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Стали известны самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. Эти данные обновляются каждый день уже более года.

За 24 часа на Кубани было сдано 253 положительных теста на COVID-19. Больше 100 новых случаев заражения суммарно выявили в Краснодаре, Лабинском районе и Сочи.

Эти муниципалитеты возглавили антирейтинг по количеству заразившихся за сутки. Больше всего пациентов с диагнозом COVID-19 обнаружили в Краснодаре. Здесь положительный тест на коронавирус сдали 59 человек. Еще 31 новый случай заражения был выявлен в Лабинском районе. Замкнул тройку Сочи, здесь сразу у 24 местных жителей подтвердился диагноз COVID-19.

Отметим, что лучший способ избежать инфицирования – вакцинация. Более 1,75 миллиона жителей Кубани уже сделали прививку от коронавируса.