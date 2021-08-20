Синоптики рассказали, когда очистится вода в Черном море после шторма

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Залповые ливни и грозы обрушились на Кубань на этой неделе. Сразу в нескольких районах действует режим ЧС. В Крымске местных жителей даже готовят к эвакуации. Штормовое предупреждение объявили в Новороссийске и Сочи. Еще закрыты пляжи в Анапе.

Основной удар стихи пришелся на побережье Черного моря. Огромные потоки грязи стекали в воду с подтопленных улиц сразу в нескольких городах. Такая картина наблюдалась в Новороссийске, Геленджике, Анапе.

По прогнозам синоптиков, вода в Черном море очистится как минимум через неделю.

- Конечно, погода внесла свои коррективы. Она пагубно отразилась на чистоте воды. Хотя море уже чистится. Но нужно время - минимум неделя, – сказали «КП» – Кубань» метеорологи.

Отмечается, что комфортно купаться в воде можно будет уже на следующей неделе.