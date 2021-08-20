На Кубани восстановили движение на подтопленных трассах

Реки вышли из берегов и затопили трассы

На трассах Краснодар – Верхнебаканский и Новороссийск - Керчь снова открыто движение. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

- Участки подтопленных дорог удалось восстановить, - заявили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, - поэтому движение там снова открыто. Однако на участке автодороги Новороссийск – Керчь по-прежнему действуют ограничения. В этом районе объезд осуществляется через поселок Виноградный.

Напомним, что трассы были перекрыты из-за выхода рек из берегов. Ситуация с уровнем воды в реках по-прежнему остается сложной. Также глава Крымского района предупредил жителей о возможной эвакуации.