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Здоровье20 августа 2021 12:17

Выполнение новых правил заселения в отели Кубани проверяют 60 групп

По результатам мониторинга, 65% приехали с сертификатом о вакцинации, 25% - дети до 14 лет
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба администрации региона

Фото: пресс-служба администрации региона

На Кубани новые правила заселения в места отдыха: теперь, чтобы отдохнуть на Черноморском побережье, нужно предоставить сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест. За добросовестностью курортных предпринимателей в крае следят 60 групп. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Группы сформированы из представителей министерства курортов, муниципального образования и правоохранительных органов.

- Они занимаются проверкой исполнения всех требований, сегодня на курортах пребывает 65% привитых взрослых, 25% детей до 14 лет, 5% с ПЦР-тестом, 3% переболели, 2% сделают прививку на отдыхе, - прокомментировал замглавы региона Александр Руппель. – На территориях отдыха развернуто 14 пунктов вакцинации.

Кстати, в Краснодарском крае от COVID-19 привились 1,7 миллиона граждан. Это составило 65% от плана по вакцинации.