За несколько часов в Новороссийске выпала двухнедельная норма осадков

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Непогода обрушилась на Краснодарский край. Залповые ливни зарядили в Новороссийске. Местных жителей уже попросили не покидать дома без необходимости.

- За несколько часов в городе выпало 20 мм осадков, – сказали «КП» – «Кубань» в оперативном штабе. – Это практически двухнедельная норма.

Отметим, что критических отметок достигли сразу две реки в районе Широкой Балки и хутора Горный.

Участие в ликвидации последствий стихии принимают сразу 6 групп «Службы спасения города Новороссийска», силы и средства второго пожарно-спасательного отряда МЧС России по Краснодарскому краю.

Городские службы занимаются расчисткой улиц, дворов и дорог, которые оказались в зоне подтопления. В городе-герое продолжают работу 5 комиссий. Они оценивают ущерб, который непогода нанесла местным жителям. Уже принято 503 заявления на выплаты.

- С 23 августа в городе стартуют выплаты по утере имущества, – добавили в оперативном штабе.

Отметим, что в Новороссийске продолжаются залповые ливни. По прогнозам синоптиков, они продлятся как минимум до вечера.