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Общество20 августа 2021 12:26

Две девушки из Краснодарского края стали лучшими стюардессами

Бортпроводницы признаны победительницами конкурса «Королевы кубанского неба»
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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На фото Валерия Гречищева (слева) и Екатерина Ловцова.

На фото Валерия Гречищева (слева) и Екатерина Ловцова.

О пилотах-асах, управляющих самолетами, пишут много. А вот те, благодаря кому воздушные путешествия становятся незабываемыми, остаются в тени. «КП» - Кубань» решила это исправить.

В преддверии Дня воздушного флота России на сайте «Комсомольской правды» - Кубань» был запущен конкурс «Королевы кубанского неба». В нем участвовали восемь очаровательных девушек, которые искренне любят небо и свою работу. Нашим читателям предстояла непростая задача – выбрать лучших. А это, поверьте, очень сложно!

Каждая из участниц покоряет своей улыбкой и взглядом - с такими бортпроводницами и летать не страшно!

Голосование длилось 10 дней - читатели «КП» сделали свой выбор. Больше всего поддержки получили две стюардессы из компании Nordwind Airlines.

23-летней Валерии Гречищевой свои голоса отдали 4847 человек, а 22-летней Екатерине Ловцовой - 4636. Стюардесс поддерживали не только родные и коллеги по работе, но и знакомые со всей страны.

Вот уже несколько лет девушки успешно работают бортпроводниками в авиакомпании. Более того, они и дальше планируют летать в облаках, ведь эта работа заставляет их светиться от счастья.