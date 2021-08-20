Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 1,76 миллиона жителей Кубани привились от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

- Лицам, переболевшим коронавирусом и не вакцинированным ранее, первичная вакцинация проводится через 6 месяцев после выздоровления, – уточнила врач-инфекционист специализированной клинической инфекционной больницы Елена Палиева.

Отметим, что сделать прививку от страшной инфекции можно более чем в 300 пунктах вакцинации. Они развернуты по всему Краснодарскому краю. Причем записаться на прививку можно онлайн – через портал "Госуслуги".

Отметим, что массовая вакцинация – лучший способ борьбы с COVID-19. Благодаря ей в регионе должен появиться коллективный иммунитет. Он вырабатывается, когда прививается как минимум 65-70% взрослого населения. Уже сейчас вакцину получили 1 763 917 жителей Краснодарского края.