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Общество20 августа 2021 12:39

Прививку от гриппа в скором времени могут получить жители Кубани

Привиться от сезонного заболевания можно не раньше, чем через месяц после вакцинации от COVID-19
Светлана ОВДЕЙ
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По установленному в крае плану вакцинировалось уже 65% жителей

По установленному в крае плану вакцинировалось уже 65% жителей

Приближается осень, а это значит, что вновь ожидается распространение сезонного заболевания – гриппа. Получить прививку можно будет уже совсем скоро. Об этом было сказано врачом-инфекционистом клинической инфекционной больницы Еленой Палиевой.

- Прививку от гриппа можно получить через месяц после вакцинации от COVID-19, - отмечено в выступлении. - Стоит напомнить, что люди, которые переболели коронавирусом и не вакцинировались ранее, могут это сделать после 6 месяцев от выздоровления.

Сейчас от коронавируса «защитились» 1763917 жителей региона. Подчеркивается, что заболевать чаще стали младенцы до года.