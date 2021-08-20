Прививку от гриппа в скором времени могут получить жители Кубани

По установленному в крае плану вакцинировалось уже 65% жителей

Приближается осень, а это значит, что вновь ожидается распространение сезонного заболевания – гриппа. Получить прививку можно будет уже совсем скоро. Об этом было сказано врачом-инфекционистом клинической инфекционной больницы Еленой Палиевой.

- Прививку от гриппа можно получить через месяц после вакцинации от COVID-19, - отмечено в выступлении. - Стоит напомнить, что люди, которые переболели коронавирусом и не вакцинировались ранее, могут это сделать после 6 месяцев от выздоровления.

Сейчас от коронавируса «защитились» 1763917 жителей региона. Подчеркивается, что заболевать чаще стали младенцы до года.